Какие сорта клубники подходят для Подмосковья

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Три сорта клубники идеально подходят для выращивания в Подмосковье. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

По ее словам, на подмосковных огородах приживаются старонемецкие сорта, так как они обладают высокой зимостойкость и созревают очень рано. Хорошим вариантом является клубника «Мице Шиндлер», отличающаяся прекрасным вкусом и идеально подходящая для приготовления десертов.

Еще один вариант — клубника из отечественной селекции «Фестивальная». Она растет быстро и обладает двойным вкусом.

— «Фестивальная» — это гибрид между клубникой и земляникой, поэтому есть возможность насладиться ягодой, которая вам заменит два источника полезных витаминов. Диаметр плода не превышает трех сантиметров. Да, они очень мелкие, но при этом сладкие и сочные. Неповторимым экзотическим вкусом обладает клубника сорта «Ананас», — рассказала собеседница «ВМ».

Жашкова отмечает, что эти красно-белые продолговатые ягоды среднего размера, напоминающие вкус ананаса, тоже можно включить в список сортов клубники, которые отличаются ускоренным ростом и хорошей климатической стойкостью.

До этого садовод дала рекомендации, как подготовить землю на даче для хорошего урожая. Для этого на дачном участке грунт нужно снабжать полезными микроорганизмами, которые обеспечат растениям необходимое питание в доступной форме.