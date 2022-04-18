Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Садовод Жашкова дала рекомендации, как подготовить землю на даче для хорошего урожая

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Садовод Жашкова дала рекомендации, как подготовить землю на даче для хорошего урожая
Фото: pixabay.com

Для хорошего урожая на дачном участке грунт нужно снабжать полезными микроорганизмами, которые обеспечат растениям необходимое питание в доступной форме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала садовод Татьяна Жашкова.

По ее словам, добиться «рождения» вкусного и здорового урожая на своем огороде можно только с помощью процесса компостирования:

— Компост — это ценное органическое удобрение, которое освежит почву, снабдит ее полезным питанием. Поэтому компост нужен обязательно. Но самый лучший питательный источник для почвы — это перепревший навоз или листовой перегной. Хорошо добавлять под перекопку солому, чтобы улучшить свойства грунта.

Эксперт не рекомендовала вспахивать землю, потому что все эти «перевороты почвы» ведут к уничтожению нужных микроорганизмов:

— Вспахивание убивает всю флору, которая живет в почве и помогает растениям лучше плодоносить. Нужно рыхлить землю вилами, а не использовать лопату, которой можно только переворачивать землю.

В заключение эксперт также порекомендовала разрыхлять землю плоскорезом Фокина, который щадящим образом позволяет садоводу обрабатывать землю ручным способом, прикладывая минимальное количество усилий.

Читайте также:
Дача сад огород
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте