Садовод Жашкова дала рекомендации, как подготовить землю на даче для хорошего урожая
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Для хорошего урожая на дачном участке грунт нужно снабжать полезными микроорганизмами, которые обеспечат растениям необходимое питание в доступной форме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала садовод Татьяна Жашкова.
По ее словам, добиться «рождения» вкусного и здорового урожая на своем огороде можно только с помощью процесса компостирования:
— Компост — это ценное органическое удобрение, которое освежит почву, снабдит ее полезным питанием. Поэтому компост нужен обязательно. Но самый лучший питательный источник для почвы — это перепревший навоз или листовой перегной. Хорошо добавлять под перекопку солому, чтобы улучшить свойства грунта.
Эксперт не рекомендовала вспахивать землю, потому что все эти «перевороты почвы» ведут к уничтожению нужных микроорганизмов:
— Вспахивание убивает всю флору, которая живет в почве и помогает растениям лучше плодоносить. Нужно рыхлить землю вилами, а не использовать лопату, которой можно только переворачивать землю.
В заключение эксперт также порекомендовала разрыхлять землю плоскорезом Фокина, который щадящим образом позволяет садоводу обрабатывать землю ручным способом, прикладывая минимальное количество усилий.