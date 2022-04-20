«Прихотлива и солнцелюбива»: как вырастить на даче сладкую клубнику

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Клубника является очень прихотливой и солнцелюбивой культурой, за которой нужен тщательный уход. Чтобы вырастить сочную и сладкую ягоду на своем подмосковном участке, придется попотеть. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала телеведущая программы «Дом вверх дном» и член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

По ее словам, далеко не каждый сорт алой ягоды приживается в московских условиях. Однако имеются варианты, которые прекрасно растут и плодоносят:

— Клубника действительно очень прихотливая культура, которая любит солнце, свежую дерновую землю. Чтобы она была сладкой, ей нужен теплый климат, чем больше дождей, тем ягода более водянистая и невкусная. Для получения приятного и насыщенного вкуса я рекомендую сажать те сорта ягоды, которые хорошо растут в наших широтах.

По словам собеседницы «ВМ» на подмосковных огородах приживаются старонемецкие сорта:

— У них высокая зимостойкость, они созревают очень рано, у них превосходный внешний вид.

Хороший вариант — Мице Шиндлер, которая отличается прекрасным вкусом, прекрасно подходящим для десертов.

Клубника из отечественной селекции Фестивальная — еще один вариант сорта, который выгодно отличается от «собратьев», поскольку растет быстро и обладает двойным вкусом:

— Фестивальная — это гибрид между клубникой и земляникой, поэтому есть возможность насладиться ягодой, которая вам заменит два источника полезных витаминов. Диаметр плода не превышает трех сантиметров. Да, они очень мелкие, но при этом сладкие и сочные.

Неповторимым экзотическим вкусом обладает клубника сорта Ананас. По словам Жашковой, ее тоже можно включить в список ягод, отличающихся ускоренным ростом и хорошей климатической стойкостью:

— Это красно-белые продолговатые ягоды среднего размера, которые на вкус напоминают ананас. Пожалуй, все эти три сорта самые подходящие для выращивания в средней полосе России.

Собеседница «ВМ» отметила, что в садоводстве и огородном деле, к сожалению, нет способов сделать какой-либо сорт ягоды более сладким, но при правильном уходе плоды станут более ароматными и приятными на вкус:

— Сажать ягоды нужно на солнечной стороне, а перед посадкой лучше почву мульчировать травой или соломой. Такой прием помогает улучшить условия для роста растений.

После такой процедуры под почвой образовывается натуральный перегной, который предает будущим ягодам приятный вкус и аромат, заключила собеседница «ВМ».