Первые точки продажи клубники открылись в столице

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В столице начали работать первые точки продажи клубники. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в четверг, 2 июня.

— Сегодня в Москве стартовала продажа клубники, в настоящий момент утверждено 286 адресов, по сравнению с прошлым годом число точек выросло более чем в 1,5 раза, — сказал он.

Немерюк добавил, что клубника поставляется из 20 регионов России. По мере созревания ягод в городе будут открываться новые точки продаже. Всего к реализации запланировано более 10 различных сортов клубники и земляники.

Руководитель департамента отметил, что вместе с привычными торговыми павильонами в этом году начнут работать и конструкции нового образца. Они отличаются повышенным удобством для продавцов и более привлекательным внешним видом, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что 5 июня на фабрике мороженого пройдет чемпионат Москвы по поеданию пломбира в вафельных стаканчиках. Участники поборются за призовой фонд в размере 60 тысяч рублей и звание главного мороженщика города.