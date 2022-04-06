Доктор Ковальков рассказал, сколько раз в день нужно есть, чтобы не толстеть

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Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о том, сколько раз в день необходимо питаться, чтобы оставаться стройным.

Оказалось, что традиционная схема «завтрак-обед-ужин» может быть нарушена. Главное правило — опираться на свои потребности и на задачи, которые нужно выполнить в течение дня.

— Кто придумал правило — завтракать? У каждого закона есть автор. А кто автор этого? Ни один диетолог под этим правилом не подписался. Нужно вспомнить слова академика Покровского: «Питание должно быть сбалансированным и индивидуальным», — сказал Ковальков в новом выпуске на Youtube-канале RTVI.

Диетолог подчеркнул, что если мы используем систему дробного питания, то инсулин в организме вырабатывается постоянно. Он выделяется, как только в организм поступает еда.

— Инсулин, который вырабатывается в поджелудочной железе, постепенно исчезает. Бывает даже такой диагноз как «диабет пожилых людей», когда у человека эта «бочка» иссякает, и ему нужно подкалывать инсулин. Если бы будем краник открывать почаще, то инсулин закончится побыстрее, — объяснил врач.

Также он отметил, что без перерывов в питании процесс жиросжигания запускаться не будет, поэтому лучше сократить количество приемов пищи.

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