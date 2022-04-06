Рафик Загрутдинов: Отделочные работы инфекционных корпусов ИКБ № 1 выполнены наполовину

Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 63 Карта всех событий

Отделочные работы в Инфекционной клинической больнице № 1 выполнены наполовину. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Отделочные работы инфекционных корпусов ИКБ № 1 по адресу Волоколамское шоссе, владение 63, выполнены наполовину, — сказал он.

Загрутдинов отметил, что отделка центрального корпуса завершена на 45 процентов, северного — на 47 процентов и южного — наполовину. В новом комплексе будет три корпуса общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров. Их объединят подземным пространством и надземными переходами, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

В планах — соединить новые корпуса крытыми переходами на уровне второго этажа. В клинике оборудуют 546 одноместных мельцеровских бокса. Комплекс оснастят новейшей медицинской техникой: аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилляторами и другими приборами. А в лечебно-диагностическом комплексе предусматривается размещение лечебной, диагностической, хирургической, акушерско-гинекологической служб, патолого-анатомической службы, блока помещений учебных кафедр, административных блоков помещений.

По заявлению Загрутдинова, ИКБ № 1 планируется как крупнейший в России комплекс, передает «КП».

4 апреля глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что строительство новой поликлиники в Ховрине завершили на 70 процентов.