Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Задержан мошенник, обокравший столичных пенсионеров на 15 миллионов рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Задержан мошенник, обокравший столичных пенсионеров на 15 миллионов рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Селезнёвская улица Карта всех событий

Оперативниками Тверского района столицы задержан подозреваемый в серии хищений денег у граждан путем мошенничества. Об этом в среду, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

— Так, злоумышленник позвонил 80-летней москвичке, проживающей на улице Трофимова, и предложил помочь ей вернуть денежные средства, которых она лишилась, вложив их в одну из компаний. Женщина согласилась, и злоумышленник пригласил ее в офис для заключения договора. Согласно условиям, прописанным в документе, пенсионерка передала юристу 1 450 000 рублей, — рассказал представитель ведомства.

Спустя некоторое время он снова позвонил пенсионерке и убедил ее вложить средства в виде займа под выгодные проценты. Женщина согласилась и передала ему еще три миллиона рублей. Позже у нее появились сомнения, и пожилая москвичка обратилась в полицию.

Правоохранители задержали 26-летнего жителя столицы в офисе на Селезневской улице. На данный момент установлено шесть эпизодов аналогичной деятельности подозреваемого. Общий ущерб от его действий составил около 15 миллионов рублей.

— Заключая договоры о юридической помощи с потерпевшими и принимая от них денежные средства, злоумышленник изначально не собирался исполнять принятые на себя обязательства. Похищенными средствами он распоряжался по своему усмотрению, — добавил Васенин.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант заключен под стражу.

Накануне, 5 апреля, злоумышленник предложил жителю столицы помочь быстро продать его автомобиль за вознаграждение. Тот согласился и передал ему свою машину марки «Шевроле Каптива». Через некоторое время продажа состоялась, однако владелец так и не получил вырученную сумму. Кроме того, «помощник» перестал выходить на связь.

Читайте также:
Пожилые люди Деньги МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте