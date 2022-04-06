Задержан мошенник, обокравший столичных пенсионеров на 15 миллионов рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Селезнёвская улица Карта всех событий

Оперативниками Тверского района столицы задержан подозреваемый в серии хищений денег у граждан путем мошенничества. Об этом в среду, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

— Так, злоумышленник позвонил 80-летней москвичке, проживающей на улице Трофимова, и предложил помочь ей вернуть денежные средства, которых она лишилась, вложив их в одну из компаний. Женщина согласилась, и злоумышленник пригласил ее в офис для заключения договора. Согласно условиям, прописанным в документе, пенсионерка передала юристу 1 450 000 рублей, — рассказал представитель ведомства.

Спустя некоторое время он снова позвонил пенсионерке и убедил ее вложить средства в виде займа под выгодные проценты. Женщина согласилась и передала ему еще три миллиона рублей. Позже у нее появились сомнения, и пожилая москвичка обратилась в полицию.

Правоохранители задержали 26-летнего жителя столицы в офисе на Селезневской улице. На данный момент установлено шесть эпизодов аналогичной деятельности подозреваемого. Общий ущерб от его действий составил около 15 миллионов рублей.

— Заключая договоры о юридической помощи с потерпевшими и принимая от них денежные средства, злоумышленник изначально не собирался исполнять принятые на себя обязательства. Похищенными средствами он распоряжался по своему усмотрению, — добавил Васенин.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант заключен под стражу.

Накануне, 5 апреля, злоумышленник предложил жителю столицы помочь быстро продать его автомобиль за вознаграждение. Тот согласился и передал ему свою машину марки «Шевроле Каптива». Через некоторое время продажа состоялась, однако владелец так и не получил вырученную сумму. Кроме того, «помощник» перестал выходить на связь.