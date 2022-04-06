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Суд Санкт-Петербурга продлил арест помощнику доктора Курпатова

Елена Самойлова

Происшествия
Суд Санкт-Петербурга продлил арест помощнику доктора Курпатова
Фото: Youtube / А поговорить?

Куйбышевский районный суд вынес постановление о продлении ареста в отношении Алексея Иевского, обвиняемого в крупном мошенничестве, жертвой которого стал врач-психотерапевт и блогер Андрей Курпатов. Об этом стало известно из Telegram-канала объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга в среду, 6 апреля.

– Закончить расследование не представляется возможным, так как необходимо получить заключение ранее назначенной экспертизы, назначить почерковедческую экспертизу по документам, дополнительно допросить свидетелей и провести очные ставки, – отметили в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что молодой человек останется под стражей до 5 июня текущего года.

По версии обвинения, начиная с 2020 года, Иевский похищал имущество доктора. Так, он присвоил более девяти миллионов рублей «под предлогом приобретения в собственность Курпатова Porsche Cayenne». Также Алексея Иевского обвиняют в краже из квартиры психотерапевта на набережной канала Грибоедова. Оттуда пропали швейцарские часы стоимостью около 1,3 миллиона рублей и серьги стоимостью свыше двух миллионов рублей.

Кроме того, Иевского обвиняют в краже 35 миллионов рублей, принадлежавших компании «Онлайн Продакшн», посредством которой доктор продавал свои онлайн-курсы. Сторона обвинения настаивает на том, что он убедил Курпатова зарегистрировать на организацию на его имя,однако фактически организационную деятельность подсудимый не осуществлял.

Подробнее об этом неоднозначном деле — в материале «ВМ».

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