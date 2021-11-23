«Как пережить развод»: история конфликта доктора Курпатова и его молодого помощника

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Во вторник, 23 ноября, суд в Петербурге оставил без изменения меру пресечения 25-летнему Алексею Иевскому. В начале прошлого месяца молодого человека обвинили в крупном мошенничестве, жертвой которого стал врач-психотерапевт и блогер Андрей Курпатов. На прошедшем заседании суда Иевский намекнул, что стал жертвой любовной интриги доктора. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию об этом неоднозначном деле.

Молодой помощник

О конфликте между доктором Курпатовым и его помощником Иевским стало известно 13 ноября. Тогда сообщалось, что психотерапевт написал заявление в полицию в августе этого года. В нем он указал, что из его квартиры на набережной канала Грибоедова пропали швейцарские часы стоимостью около 1,3 миллиона рублей и серьги стоимостью свыше двух миллионов рублей.

Примечательно, что врач сразу же назвал человека, которого он подозревает в краже — Алексея Иевского. Тогда же Курпатов заявил, что молодой человек уехал в неизвестном направлении на автомобиле Porsche.

Позже правоохранители разыскали Иевского, но тот заявил, что ничего не воровал, а серьги и часы ему подарил сам Курпатов. По словам помощника врача, незадолго до обращения в полицию Курпатова они поругались.

По данным «Фонтанки», на Иевского оформлена компания «Онлайн Продакшн», посредством которой доктор Курпатов продает свои онлайн-курсы. При этом отношения врача и помощника выходили и за рамки делового сотрудничества. Так, их часто видели вместе в светском обществе. Эта информация отчасти подтверждает версию Иевского: он ничего не крал, а серьги и часы — подарок начальника.

Тем не менее 6 октября парню предъявили обвинение, но не в краже, а в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Иевский похитил у своего работодателя более девяти миллионов рублей «под предлогом приобретения в собственность Курпатова Porsche Cayenne». Суд постановил арестовать Иевского до 28 декабря.

«Почти отличник»

8 октября 2021 года Иевскому была избрана мера в виде заключения под стражу. Иевский не согласился и подал апелляционную жалобу.

Иевский вину не признает. На судебном заседании 23 ноября по данному делу Иевский заявил, что вину не признает и собирается бороться за правду. Доктору Курпатову он порекомендовал перечитать им же написанную книгу «Как пережить развод», намекая тем самым, что судебным разбирательством тот пытается отомстить ему.

Один из свидетелей охарактеризовал Иевского как «хорошего, всегда готового помочь» человека. Также он добавил, что подсудимый любит театр, занимается спортом и учится сразу в двух вузах. Просматривая зачетные книжки Иевкого, судья назвал его «почти отличником».

Фото: Пресс-служба суда

Адвокат Иевского просил суд в качестве меры пресечения избрать ему домашний арест, подчеркивая, что никуда убегать молодой человек не собирается.

— В декабре Иевский хотел пойти в театр, купил билет, то есть скрываться не планировал. Мы видим Алексея, этот человек не может никому навредить, — сказал адвокат на суде.

Несмотря на это, суд оставил постановление районного суда без изменений. Иевский останется в СИЗО по 28.11.2021 года.

Выяснение отношений

Родители Иевского рассказали, что между Курпатовым и их сыном в течение года были отношения, исполненные поддержкой и взаимопониманием.

Гармонию в отношениях двух мужчин нарушил один эпизод. По словам отца Иевского, однажды его сын застал своего начальника с другим.

— После этого в переписке они начали ссориться, выяснять отношения. Первое время пытались все заработанное и купленное поделить поровну, — цитирует отца Иевского «КП».

Он также отметил, что разойтись полюбовно мужчинам не удалось. Курпатов заявил, что «нуждается в любви Алексея» и уйти ему не даст. А когда доктор понял, что его помощник настроен прервать общение, обратился в полицию.

Кто прав, а кто виноват в этой истории, решит суд.