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Онищенко оценил будущее партии ЛДПР после смерти Жириновского

Ирина Игнатенко

Общество
Онищенко оценил будущее партии ЛДПР после смерти Жириновского
Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский войдёт в историю как талантливый политик и самобытная личность. Об этом сообщил бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он выразил соболезнования родным и близким Жириновского в связи с его смертью.

— Это человек, который войдёт в политическую историю современной России как самобытное и в общем-то талантливое явление в партийном строительстве. Он положил начало ещё в советское время созданию политической партии, которая сразу заявила о своих оппозиционных взглядах, — отметил он в комментарии Life.ru.

Онищенко добавил, что Жириновский обладал «политическим чутьем» и мог предугадывать многие глобальные события благодаря своей эрудиции и интеллекту.

Онищенко также отметил, что уход из жизни такого яркого политика ставит под вопрос дальнейшее существование ЛДПР, так как пока не появился достойный преемник, который готов стать лидером партии. По его словам, политический ландшафт сегодняшней России обеднел.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты Думы на пленарном заседании почтили память политика минутой молчания, передает издание argumenti.ru.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной российского политика Владимира Жириновского.

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