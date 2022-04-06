Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Полина Долганова

Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной российского политика Владимира Жириновского. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

По слова главы РФ, лидер ЛДПР был опытным политиком и открытым человеком, который обладал яркими ораторскими навыками.

— Он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач, — говорится в сообщении президента.

Путин подытожил, что Жириновский в любой ситуации оставался патриотом и отстаивал интересы страны.

Российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика.

Читайте также:
Соболезнования Владимир Жириновский Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте