Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной российского политика Владимира Жириновского. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

По слова главы РФ, лидер ЛДПР был опытным политиком и открытым человеком, который обладал яркими ораторскими навыками.

— Он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач, — говорится в сообщении президента.

Путин подытожил, что Жириновский в любой ситуации оставался патриотом и отстаивал интересы страны.

Российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика.