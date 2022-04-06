Скончался Владимир Жириновский

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский, — написал спикер Думы в своем Telegram-канале.

Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

По словам Володина, Жириновский был настолько масштабной личностью, что представить развитие современной России без него будет трудно, а лучшей оценкой его работы была поддержка избирателей.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика.