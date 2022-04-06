Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скончался Владимир Жириновский

Полина Долганова

Общество
Скончался Владимир Жириновский
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский, — написал спикер Думы в своем Telegram-канале.

Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

По словам Володина, Жириновский был настолько масштабной личностью, что представить развитие современной России без него будет трудно, а лучшей оценкой его работы была поддержка избирателей.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика.

Читайте также:
Политика Владимир Жириновский Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте