Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

В состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского наблюдается отрицательная динамика. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, уровень сатурации политика держится в диапазоне 90–91 процент. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого оценивается на 30 процентов, левого — на 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается. Ситуация со здоровьем Жириновского осложняется наличием у него сахарного диабета. Ему колют инсулин.

Политик считает себя здоровым, сопротивляется лечению и стремится вернуться к работе. Для неинвазивной вентиляции легких медики вынуждены давать ему успокоительное.

9 февраля СМИ сообщили, что Владимира Жириновского госпитализировали в столичную больницу с коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «ВМ» о причинах, из-за которых Жириновский заразился коронавирусом. По словам собеседника, свойство нового мутантного штамма «омикрон» заключается в том, что он крайне контагиозный и есть два фактора, которые это провоцируют.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на неназываемый источник, близкий к Министерству здравоохранения России, сообщило, что Жириновский две недели скрывал, что заразился COVID-19.