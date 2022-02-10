СМИ: Жириновский две недели скрывал, что заболел COVID-19

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский две недели скрывал, что заразился COVID-19. Это утверждает в среду, 9 февраля, издание «Коммерсант» со ссылкой на неназываемый источник, близкий к Министерству здравоохранения России.

Отмечается, что в центральном аппарате партии сообщили сотрудникам, что политик решил в целях профилактики, с учетом массового заражения «омикроном», временно уйти на домашний карантин и работать дистанционно. О диагнозе лидера ЛДПР знал узкий круг людей, среди которых его личные охранники, помощники и руководитель аппарата, передает газета.

В настоящее время Жириновский находится в московской ЦКБ, его состояние оценивается как стабильное, он получает всю необходимую помощь.

9 февраля СМИ сообщили, что Владимира Жириновского госпитализировали в столичную больницу с коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

В тот же день врач-иммунолог Владислав Болибок рассказал «ВМ» о причинах, из-за которых Жириновский заболел коронавирусом. По словам собеседника, свойство нового мутантного штамма «омикрон» заключается в том, что он крайне контагиозный и есть два фактора, которые это провоцируют.

«Омикрон» вызывает феномен иммунного ускользания, заключающийся в том, что из-за мутаций спайк-протеин коронавируса перестает реагировать на антитела, которые образуются после вакцинации, и эффективность укола снижается.

Второй фактор: «омикрон» использует другой механизм входа в клетку, поэтому у него высокая степень контагиозности, что создает условия для развития так называемой прорывной инфекции, и какая бы мощная иммунная система у человека ни была, сколько раз бы он ни вакцинировался, всегда есть доза «омикрона», которая иммунитет все равно прорвет, заметил эксперт.