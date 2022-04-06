Психолог объяснила, в чем опасность совместного переодевания мальчиков и девочек в школе

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Переодеваясь на физкультуру вместе с подростками другого пола или посторонними взрослыми, учащиеся могут не только стесняться, но и получить психологическую травму. В идеале нужно, чтобы школьники переодевались в раздельных помещениях с первого класса. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала детский и семейный психолог Наталья Наумова.

По ее словам, обычно мальчиков и девочек начинают разделять во время переодевания только в пятом классе.

— Очень важно, чтобы дети могли переодеваться отдельно друг от друга. Школьной администрации нужно озаботиться, чтобы дети не с пятого класса начинали переодеваться, а уже с третьего, в связи с тем, что изменилось время, и дети получают намного больше информации. Они стали быстрее взрослеть и развиваться в сексуальном плане. В третьем классе желательно, чтобы дети пользовались раздевалками или хотя бы переодевались по очереди, — объяснила психолог.

Как отметила собеседница «ВМ», в первом и втором классах учащиеся не проявляют особой заинтересованности друг к другу, поэтому могут переодеваться вместе. Однако в идеале стоит организовать раздевалки и для них: в будущем дети будут взрослеть еще раньше, уверена эксперт.

Серьезных отклонений из-за совместного переодевания у детей не появится, но они могут испытывать стыд и стеснение, подчеркнула Наумова.

— Некоторые дети специально не хотят посещать физкультуру. Очень часто бывает, что дети переодеваются, а в класс заходят незнакомые взрослые люди, учителя. За последние пять лет очень много обращений от детей: например, мальчик переодевается, и в этот момент заходит учительница из другого класса и говорит ему, что он как-то неправильно переодевается. Из-за этого происходит травма: нижнее белье может задираться, интимные части тела могут оголяться. Каждый раз это вызывает травматизацию у ребенка, — отметила психолог.

Специалист заметила, что восприятие у ребенка очень уязвимое, а мышление — недостаточно стабильное. Нередко дети стесняются рассказать родителям о своих ощущениях во время переодевания. Хорошо, если у них есть возможность обратиться к психологу: тогда травматизации не будет. Однако ее можно предотвратить заранее, уверена эксперт.

Кроме того, переодевание вместе со взрослыми — дополнительная провокация для педофилов, уверена Наумова.

— Если ребенок понимает, что взрослые могут находиться рядом во время переодевания, то для него это становится нормой. Нужно ребенку объяснить, что никто не может до него дотрагиваться и даже смотреть на него без согласия его и родителей. Поэтому лучше бы предоставить возможность детям разных полов переодеваться в разных раздевалках, — рассказала специалист.

По словам психолога, обычно педагоги объясняют совместное переодевание детей отсутствием раздевалок. Однако иногда школы идут навстречу родителям, требующим раздельного переодевания. Если учебное заведение отказывается искать выход, нужно жаловаться в министерство образования, заключила Наумова.