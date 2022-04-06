Жилой дом по реновации введут в эксплуатацию в Ломоносовском районе в этом году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Архитектора Власова, 2 Карта всех событий

В Ломоносовском районе в 2022 году введут в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. Об этом в среду, 6 апреля, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас идет отделка квартир и благоустройство территории, — рассказал он.

Новостройка располагается по адресу: улица Архитектора Власова, владение 2. В доме 216 квартир с улучшенной отделкой. Из них 36 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 60 трехкомнатных.

Первый этаж будет нежилым, поскольку там планируют сделать офисы, магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и секции для детей, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник, 4 апреля, председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко рассказал о вводе в эксплуатацию жилого дома в районе Коптево. Новостройка была построена в рамках программы по реновации. В односекционном здании будет расположена 161 квартира: 23 однокомнатные, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатных.