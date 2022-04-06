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ВДНХ примет участников «Тотального диктанта» 9 апреля

Араз Салехов

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ВДНХ примет участников «Тотального диктанта» 9 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Гости ВДНХ смогут стать участниками ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант», в ходе которой они сумеют проверить собственные знания русского языка. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила пресс-служба выставки.

— 9 апреля в 14:00 гости главной выставки страны смогут проверить знание русского языка в ходе «Тотального диктанта». В центре «Космонавтика и авиация» в акции примут участие 170 человек, а в лектории Музея транспорта Москвы — 25 человек, — говорится в сообщении.

Диктовать текст в этом году будут президент центра «Космонавтика и авиация» Федор Юрчихин и директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

В основу диктанта ляжет текст писательницы Марины Степановой о любви юноши, который жил в Воронеже в конце позапрошлого века, сообщает сайт ВДНХ.

Помимо этого, в тот же день на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии и мастер-классы. При этом 10 апреля в 16:00 в центре «Космонавтика и авиация» ведущий искусствовед Диана Джангвеладзе расскажет о новейших космических открытиях, а также о влиянии космоса на кино и постмодернизм.

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