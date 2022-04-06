Архсовет одобрил проект комплексной жилой застройки на Фрунзенской набережной

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Архитектурный совет Москвы одобрил проект комплексной жилой застройки на Фрунзенской набережной в Центральном административном округе столицы. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

— Архсовет Москвы поддержал проект комплексной жилой застройки на Фрунзенской набережной, где в 30-е годы был выделен участок под строительство павильонов Постоянной Всесоюзной строительной выставки, — заявил он.

Архитекторы «Цимайло Ляшенко и партнеры» предложили сохранить сложившуюся историко-градостроительную среду комплекса начала ХХ века, ярким элементом которого является конструктивистский «дом-самолет».

Также Кузнецов добавил, что на данный комплекс будет распространяться свободный доступ посещения для любого жителя города. Но при этом сама территория будет огорожена, поскольку она является частной.

Комплекс будет расположен по адресу: Фрунзенская набережная, владение 30. Общая поэтажная площадь в габаритах наружных стен объектов составляет около 75 тысяч квадратных метров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В четверг, 31 марта, первый заместитель председателя Москомархитектуры сообщил о согласовании проекта производственного комплекса на улице Академика Валиева в Зеленограде.

Внутренняя планировка здания спроектирована для организации непрерывного цикла производства медицинских приборов и оборудования для радиационного контроля.