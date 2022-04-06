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Два человека пострадали в столкновении с пассажирским автобусом на юге Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Два человека пострадали в столкновении с пассажирским автобусом на юге Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, Элеваторная улица Карта всех событий

Два человека пострадали в столкновении с пассажирским автобусом на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в среду, 6 апреля.

Уточняется, что по инцидент произошел на участке от улицы Элеваторная до Проектируемого проезда 842.

Водитель автомобиля «Лада Приора» двигался в сторону улицы 6-я Радиальная и не справившись с управлением, столкнулся с ехавшим навстречу пассажирским автобусом,

— Также столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Дэу Нексия», — говорится в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Два человека пострадали в столкновении с пассажирским автобусом на юге Москвы Фото: Госавтоинспекция Москвы

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Лады». По предварительным данным, у обоих диагностированы ушибы, ссадины и сотрясение мозга. В автобусе находилось четыре пассажира, из них никто не пострадал.

5 апреля на Ленинградском шоссе столкнулись автомобиль такси и легковушка. После столкновения водитель такси вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения своего автомобиля. В этот момент водитель другого такси совершил на него наезд, и от полученных повреждений мужчина скончался.

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