Московская канатная дорога будет закрыта для пассажиров 11-19 апреля

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Спортивный комплекс «Воробьевы горы» объявил о закрытии Московской канатной дороги с 11 по 19 апреля в связи с плановым полугодовым техосмотром. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

— Канатная дорога на Воробьевых горах будет временно закрыта в период с 11 по 19 апреля 2022 года включительно, — говорится в сообщении.

Данное решение было принято, поскольку этой весной там будут проводиться особенные технические работы, с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги. Помимо этого, будет проведена замена масла, а также экспертиза промышленной безопасности, которая включает в себя дефектоскопию каната: грузовые статические испытания, говорится на сайте спорткомплекса.

Также стало известно, что 16 апреля на Малой арене спорткомплекса «Лужники» откроется Всероссийский детский фестиваль танцев на льду. Его участниками станут более 600 детей из любительских коллективов. Основной задачей фестиваля является популяризация массового спорта и развитие школ фигурного катания.