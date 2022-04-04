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Детский фестиваль танцев на льду пройдет в Лужниках в апреле

Лейла Алиева

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Детский фестиваль танцев на льду пройдет в Лужниках в апреле
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

На Малой арене спорткомплекса «Лужники» откроется Всероссийский детский фестиваль танцев на льду. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие пройдет 16 апреля, в нем примут участие более 600 детей из любительских коллективов. Основной задачей фестиваля является популяризация массового спорта и развитие школ фигурного катания.

Для выступления на Малой арене дети подготовили яркие театрализованные номера, которые включают в себя элементы спортивного катания. В этом году основными темами для выступлений стали: «Национальные танцы», «Мы любим классику» и «В гостях у сказки».

Авторитетное жюри, в состав которого входят профессиональные спортсмены, тренеры и руководители различных спортивных организаций, выберет победителей и призеров. Оценивать технику исполнения, актерское мастерство, художественное оформление и оригинальность постановок жюри будут по 10-балльной системе. Всем коллективам вручат памятные подарки.

9 марта спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в настоящее время важно поддерживать спортсменов на государственном уровне, продолжать строить стадионы и спортивные площадки, активно привлекать к занятиям детей.

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