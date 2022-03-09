Комментатор Губерниев заявил о необходимости развития инфраструктуры для детского спорта

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Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в настоящее время важно поддерживать спортсменов на государственном уровне, продолжать строить стадионы и спортивные площадки, активно привлекать к занятиям детей.

Губерниев отметил, что необходимо не снижать темпов строительства площадок во дворах, физкультурно-оздоровительных комплексов, спортзалов, активнее привлекать к тренировкам юных спортсменов.

Он добавил, что Московская область находится в лидерах с точки зрения развития инфраструктуры для массового и детского спорта, передает портал «Подмосковье сегодня».

Кроме того, комментатор призывает уделить большое внимание паралимпийцам, которые были отстранены от участия в Паралимпиаде 2022 года. Для них необходимо проводить соревнования внутри страны, добавил он.

Ранее Дмитрий Губерниев объяснил феномен российских спортсменов на Олимпиаде. Он подчеркнул, что всегда будет поддерживать российских спортсменов и радоваться их успехам.

Он добавил, что у России отличные молодые атлеты, которые превосходно подготовились к Олимпийским играм.