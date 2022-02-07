Губерниев объяснил феномен российских спортсменов на Олимпиаде

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у России хорошая команда, спортсмены нашей страны всегда готовы показать наивысшие результаты. Он отметил, что у России отличные молодые атлеты, которые превосходно подготовились к Олимпийским играм.

— У нас прекрасная молодежь. Вообще, за команду и нашу страну всегда выступает кто-то особенный, поэтому у нас так ценится медаль в эстафетах, в командном турнире фигуристов, — объяснил спортивный комментатор агентству Nation News.

Губерниев напомнил, что российские спортсмены сейчас находятся на лидирующих позициях по числу завоеванных медалей. Он добавил, что всегда будет поддерживать российских спортсменов и радоваться их успехам.

7 февраля российские прыгуны с трамплина впервые с 1968 года выиграли медали Олимпиады.

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Пекине. Команда набрала по итогам четырех попыток 890,3 балла. В ее составе выступили Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.