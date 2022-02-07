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Российские прыгуны с трамплина впервые с 1968 года выиграли медали Олимпиады

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российские прыгуны с трамплина впервые с 1968 года выиграли медали Олимпиады
Фото: Telegram / olympic_russia

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Пекине.

Команда набрала по итогам четырех попыток 890,3 балла. В ее составе выступили Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

Отечественным спортсменам прежде не удавалось взять медали в прыжках с трамплина на Играх. При этом в 1968 году на Олимпиаде в Гренобле чемпионом стал представитель СССР Владимир Белоусов.

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.

За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

4 февраля в Пекине начались 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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