В Мосгорнаследии рассказали о поддержке реставрационной отрасли города

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Москва является одним из ведущих городов мира в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия, однако санкции также влияют на реставрационную отрасль города. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

— Сегодня реставрационная отрасль сталкивается с новыми вызовами из-за санкций. Благодаря решениям мэра Москвы определен целый ряд мер, призванных облегчить в текущей обстановке работу с памятниками архитектуры, — говорится в сообщении.

Так, в городе продлят на год срок действия разрешений (сроки действия которых истекают до 31 декабря 2022 года) на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.

Помимо этого, в столице сократят срок выдачи разрешений на проведение противоаварийных и ремонтных работ на объектах культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия с 30 до 10 рабочих дней.

Также в городе будет сокращение сроков выдачи разрешений на проведение работ по реставрации, приспособлению и научно-исследовательских работ — с 15 до 10 рабочих дней, сообщает Telegram-канал «Мосгорнаследие».

Во вторник, 5 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки машиностроительной отрасли. По его словам, предложенные инициативы позволят машиностроителям адаптироваться к изменившейся ситуации и выполнить обязательства по поставкам подвижного состава.