Финский железнодорожный оператор прекращает грузосообщение с Россией

Фото: pixabay

Финский железнодорожный госоператор VR Group в среду, 6 апреля, заявил о приостановке сообщения в сфере грузоперевозок с Россией спустя неделю после его возобновления.

— Совет директоров VR Group 6 апреля принял решение приостановить управление грузовыми перевозками на востоке страны (российская граница). После этого решения компания VR Transpoint, которая управляет грузовыми перевозками, разработает план по их закрытию, — говорится в сообщении оператора.

На сайте VR Group уточнили, что процесс приостановки грузоперевозок займет несколько месяцев. Кроме того, расторжение контрактов будет осуществляться в задокументированном порядке и при согласовании с клиентами, так как санкции Евросоюза никак не влияют на железнодорожное сообщение с Россией.

VR Transpoint, которая отвечает за грузоперевозки по железным дорогам страны, возобновила прием поездов из России с 30 марта. В организации напомнили, что ранее, 27 марта, грузовые перевозки в Россию и из нее были прекращены из-за британских санкций, введенных в отношении Москвы. Позже компания получила уведомление, что ограничительные меры не распространяются на соглашения, заключенные VR Transpoint.