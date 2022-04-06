Депутат отметил важность контроля качества дорожных объектов в Подмосковье

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Подмосковье при строительстве дорожных объектов стараются сократить сроки без потери качества. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

По его словам, до конца года в регионе откроют шестнадцать новых дорожных объектов и приступят к проектированию более 30 дорог.

Он отметил, что некоторые транспортные объекты планируется ввести в эксплуатацию раньше намеченных сроков. При этом опережение графика работ не должно осуществляться за счет нарушений технологий строительства дорожного полотна.

— Мы должны обеспечивать нашим жителям не только комфорт, но и в первую очередь безопасность на дорогах, — подчеркнул он в комментарии РИАМО.

Он отметил, что в регионе есть потребность в современных и комфортных дорогах, удобных путепроводах и транспортных развязках.

Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании по ремонту дорог, которое началось на портале «Добродел». Участки, которые пройдут отбор, включат в программу ремонта на следующий год. Голосование стартовало 5 апреля.