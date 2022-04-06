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Инфекционист объяснил, опасно ли повторно болеть ковидом

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Инфекционист объяснил, опасно ли повторно болеть ковидом
Фото: depositphotos

Специалисты Роспотребнадзора оценили опасность нового варианта коронавируса XE, который, по прогнозам, может быть заразнее заразнее BA.2.

Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, грозит ли новая болезнь повтором постковидного синдрома или к нему тоже может вырабатываться иммунитет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Опасно ли повторно болеть ковидом

— Постковидный синдром возможен даже после легкого течения коронавируса. Новый гибридный вариант потенциально может быть более заразнее, но пока не представляет никакой особенной угрозы, особенно в России. Постковидный синдром может протекать от трех месяцев до нескольких лет в зависимости от осложнений. С одной стороны, легкое течение – залог того, что не будет жизнеугрожающих состояний, но коварство коронавиурса в том, что он обостряет хронические заболевания человека, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, поражается сердечная мышца, сосуды. Может произойти воспалительный синдром. Пациенты с избыточный массой тела, сахарным диабетом, гипертонией, астмой больше всего рискуют получить тяжелые последствия, — сказал врач.

Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал, что после перенесенной коронавирусной инфекции многие сталкиваются с нарушением памяти, сна и внимания, а также объяснил, как восстановить нервную систему после болезни.

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