Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач Эдигер рассказал, как восстановить нервную систему и память после коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Эдигер рассказал, как восстановить нервную систему и память после коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал, что после перенесенной коронавирусной инфекции многие сталкиваются с нарушением памяти, сна и внимания.

— Это не просто нарушение памяти. Это может быть и нарушение внимания, тяжелое нарушение сна, нарушение работоспособности. И все это связано с тем, что центральная нервная система является одной из главных мишеней ковида, — отметил Эдигер в комментарии Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, неврологам стоит быть готовыми к увеличению числа пациентов. При этом стоит обратить внимание не только на медикаментозное лечение.

Особое внимание, по словам врача, нужно уделить режиму труда, отдыха, сна. Также важны сбалансированное питание, правильная витаминизация.

В оптимальное состояние человек может вернуться через 2–3 месяца при соблюдении всех врачебных рекомендаций.

1 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заражением коронавирусом в стране. По его словам, в нескольких регионах количество случаев COVID-19 растет.

Читайте также:
Врачи Пандемия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте