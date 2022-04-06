Врач Эдигер рассказал, как восстановить нервную систему и память после коронавируса

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Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал, что после перенесенной коронавирусной инфекции многие сталкиваются с нарушением памяти, сна и внимания.

— Это не просто нарушение памяти. Это может быть и нарушение внимания, тяжелое нарушение сна, нарушение работоспособности. И все это связано с тем, что центральная нервная система является одной из главных мишеней ковида, — отметил Эдигер в комментарии Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, неврологам стоит быть готовыми к увеличению числа пациентов. При этом стоит обратить внимание не только на медикаментозное лечение.

Особое внимание, по словам врача, нужно уделить режиму труда, отдыха, сна. Также важны сбалансированное питание, правильная витаминизация.

В оптимальное состояние человек может вернуться через 2–3 месяца при соблюдении всех врачебных рекомендаций.

1 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заражением коронавирусом в стране. По его словам, в нескольких регионах количество случаев COVID-19 растет.