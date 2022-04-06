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Путин обсудил с Орбаном украинские провокации в Буче

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Путин обсудил с Орбаном украинские провокации в Буче
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с премьером Венгрии Виктором Орбаном ход российско-украинских переговоров и дал принципиальные оценки провокации Киева в Буче. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Владимир Путин информировал о положении дел на переговорах российских и украинских представителей, а также дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буча, — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Орбан обсудили актуальные вопросы российско-венгерских отношений. На сайте Кремля отмечается, что диалог между странами продолжает развиваться во взаимовыгодном ключе, а лидеры государств договорились поддерживать контакты.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимание на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам города.

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