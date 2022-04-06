Грузовик загорелся в результате ДТП на западе Москвы

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Россия, Москва, улица Генерала Дорохова Карта всех событий

В результате ДТП на западе столицы загорелся грузовой автомобиль. Об этом в среду, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел ночью 5 апреля улице Генерала Дорохова. Водитель грузового автомобиля «газель» при перестроении не справился с управлением и столкнулся с ехавшей в попутном направлении легковушкой «Шевроле Спарк». В результате столкновения грузовик врезался в фонарный столб, после чего произошло воспламенение газового баллона, находящегося в кузове.

От полученных травм один из пассажиров «газели» скончался на месте, водитель грузовика и второй пассажир госпитализированы с ожогами тела и дыхательных путей.

6 апреля два человека пострадали в столкновении с участием пассажирского автобуса на юге Москвы.