Незнакомка похитила драгоценности и деньги из квартиры пенсионерки на востоке Москвы

Фото: МВД Медиа

Неизвестная похитила из квартиры столичной пенсионерки драгоценности и наличные. Об этом в среду, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Неизвестная позвонила в домофон 91-летней жительницы столицы, представившись социальным работником. Оказавшись в квартире, незнакомка стала убеждать женщину, что необходимо обменять деньги, которые есть у нее на руках.

— Доверившись, пенсионерка передала ей имеющиеся дома наличные, чтобы та переписала номера банкнот. После этого гостья попросила показать ей ювелирные украшения. Пожилая москвичка передала ей коробку со сбережениями и личными украшениями из драгоценных металлов, не заподозрив неладное, — рассказал представитель ведомства.

Затем мошенница, отвлекая хозяйку квартиры беседами, покинула помещение вместе с указанной коробкой. Вскоре обманутая пенсионерка заметила, что деньги и драгоценности пропали, и обратилась в полицию.

Видео: МВД Медиа

— Ущерб составил 450 тысяч рублей наличными денежными средствами и украшения на сумму 50 тысяч рублей, — уточнил Васенин.

Вскоре полицейские задержали подозреваемую, ею оказалась 22-летняя приезжая женщина. Кроме того, выяснилось, что она действовала вместе с сообщницей, полицейские проводят меры на установление ее личности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 6 апреля стало известно, что задержан мошенник, обокравший столичных пенсионеров на 15 миллионов рублей.