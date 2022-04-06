«Система уже адаптировалась»: Сбербанк прокомментировал введение санкций США

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Введенные США новые санкции против Сбербанка практически не повлияют на его работу. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в кредитной организации.

— Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях, — говорится в Telegram-канале кредитной организации.

Альфа-банк в своем Telegram-канале также подчеркнул, что введенные Вашингтоном рестрикции никак не отразятся на работе банка.

— Что это значит (введение новых санкций — прим. «ВМ»)? В общем ничего. Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно, — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка России и Альфа-банка. Под рестрикции попали более двух третьих российского банковского сектора (1,4 триллиона долларов активов). В Вашингтоне утверждают, что после введенных санкций экономика РФ перестанет входить в двадцатку крупнейших.