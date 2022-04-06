США вводят санкции против детей Путина, жены Лаврова и членов Совбеза РФ

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Соединенные Штаты вводят санкции против «взрослых детей» президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

Кроме того, под рестрикции Штатов попали жена и дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

— Сегодня мы вводим санкции против взрослых детей Путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности России, — передает слова чиновника ТАСС.

Отмечается, что действия Вашингтона отрезают попавших под санкции граждан от американской финансовой системы и замораживают все их активы в США.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка России и Альфа-банка. Под рестрикции попали более двух третьих российского банковского сектора (1,4 триллиона долларов активов). В Вашингтоне утверждают, что после введенных санкций экономика РФ перестанет входить в двадцатку крупнейших.