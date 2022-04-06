Выставка «Фанерон. Город мечты» откроется на ВДНХ на постоянной основе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 12 апреля на ВДНХ на постоянной основе будет работать выставка «Фанерон. Город мечты». Об этом в среду, 6 апреля, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

— Теперь же «Фанерон. Город мечты» будет открыт на постоянной основе и приглашает гостей всех возрастов в удивительное путешествие по виртуальным мирам, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный проект стартовал в новогодние праздники в формате большого фестиваля, базирующегося на комиксах, музыке и интерактивных развлечениях.

Выставка при этом будет разделена на два пространства: постоянную экспозицию с футуристическими инсталляциями и лабораторию, в которой будут проходить воркшопы, мастер-классы, лекции и встречи с экспертами индустрии комиксов.

Открытие состоится 12 апреля, вход на выставку будет бесплатным, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 6 апреля, стало известно, что ВДНХ примет участников «Тотального диктанта». Мероприятие пройдет 9 апреля в центре «Космонавтика и авиация» и лектории Музея транспорта Москвы. Начнется событие в 14:00.