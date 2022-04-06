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Уборщица украла из квартиры работодателей драгоценности на 250 тысяч рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Уборщица украла из квартиры работодателей драгоценности на 250 тысяч рублей
Фото: depositphotos
Россия, Москва, 3-я Фрунзенская улица Карта всех событий

Уборщица украла из квартиры работодателей драгоценности на 250 тысяч рублей. Об этом в среду, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию с заявлением обратилась гражданка 1971 года рождения. Она рассказала, что в период с 24 февраля по 9 марта текущего года в ее квартире на улице 3-я Фрунзенская работала уборщица. Однажды хозяйка квартиры обнаружила, что из ее шкатулки пропали ювелирные изделия. Последний раз она проверяла украшения около несколько месяцев назад.

Женщина отметила, что дверь в квартиру не была повреждена. Это значит, что неустановленное лицо свободно проникло в жилище и похитило драгоценности на общую сумму 250 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее 6 апреля сообщалось, что неизвестный угнал принадлежащий фирме автомобиль на юго-востоке Москвы.

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