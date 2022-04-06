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Неизвестный украл принадлежащий ООО автомобиль на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Неизвестный украл принадлежащий ООО автомобиль на юго-востоке Москвы
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Об этом в среду, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, утром 5 апреля в отделение полиции обратился мужчина, работающий генеральным директором одного из столичных ООО. Он написал заявление о краже автомобиля с парковки на Рязанском проспекте.

Прибывшими на место сотрудники полиции выяснили, что в ночь с 4 на 5 апреля с парковки дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля «Genesis GV80», оформленного на юридическое лицо.

Материальный ущерб составил почти семь миллионов рублей. След. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Также 5 апреля таксисты украли несколько миллионов рублей у граждан, спаивая их в центре столицы.

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