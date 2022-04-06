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Несколько миллионов рублей украли таксисты у граждан, спаивая их в центре Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Несколько миллионов рублей украли таксисты у граждан, спаивая их в центре Москвы
Фото: МВД Медиа
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Несколько миллионов рублей украли таксисты у граждан, спаивая их в центре столицы. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, двое выходцев из СНГ ночью знакомились с пьяными гражданами около баров и ресторанов, представляясь таксистами и предлагая подвезти. В салоне автомобиля они наливали им алкоголь, в котором заранее было подмешано снотворное.

— Когда пассажирам становилось плохо или они засыпали, фигуранты похищали у них банковские карты, мобильные телефоны и другие дорогостоящие вещи. Завладев телефонами и сим-картами, подозреваемые получали доступ к мобильным приложениям банков, — рассказала представитель ведомства.

Видео: МВД Медиа

Она добавила, что через телефоны граждан злоумышленники оформляли на них кредиты, а затем обналичивали деньги.

— У одного из потерпевших было похищено около пяти миллионов рублей, у второго – почти миллион рублей, — уточнила Ирина Волк.

Правоохранители задержали подозреваемых на Тверской улице. В их автомобиле находилась бутылка коньяка. Проведенное исследование показало, что в составе напитка присутствовал дифенгидрамин.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Кража», они оба заключены под стражу.

Накануне, 5 апреля, двоих жителей Подмосковья осудили за серию краж из домов в Тамбовской области. Общий ущерб от преступных действий составил свыше 20 миллионов рублей.

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