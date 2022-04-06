Москвич украл у своего друга в центре столицы более 1,5 миллиона рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

Житель Москвы украл у своего друга в центре столицы более 1,5 миллиона рублей. Об этом в среду, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали в ведомстве, 5 апреля в полицию поступило заявление от гражданина о том, что 25 февраля текущего года он попросил своего друга забрать принадлежащие ему деньги в размере 1 миллион 600 тысяч рублей.

Знакомый действительно доехал до Пресненской набережной и забрал деньги. Мужчина вызвал для товарища такси, чтобы тот доехал до его дома.

Однако, добравшись до точки назначения, его друг попросил водителя такси изменить маршрут, не сообщая об этом заказчику, и выключил телефон. До настоящего времени на связь не выходит, деньги пропали вместе с ним.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

6 апреля также сообщалось, что уборщица украла из квартиры работодателей драгоценности на 250 тысяч рублей.