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Великобритания ввела санкции против Михельсона, Кантора и Ротенберга

Георгий Соланович

В мире
Великобритания ввела санкции против Михельсона, Кантора и Ротенберга
Фото: Unsplash

Великобритания внесла в санкционный список футболиста московского «Локомотива» Бориса Ротенберга, главу «Новатэк» Леонида Михельсона и владельца контрольного пакета акций «Акрон» Вячеслава Кантора. Об этом в среду, 6 апреля, говорится на сайте МИД Соединенного Королевства.

В документе отмечается, что помимо Ротенберга Лондон запретил въезд в страну и заморозил активы генерального директора «Газпром нефть» Александра Дюкова, генерального директора ПАО «Камаз» Сергея Когогина, генерального директора «Алрос» Сергея Иванова и председателя правления «Газпромбанк» Андрея Акимова.

Кроме того, Соединенное Королевство ввело запрет на вход в свое воздушное пространство для основателя «Фосагро» Андрея Гурьева, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты вводят санкции против «взрослых детей» президента России Владимира Путина. Кроме того, под рестрикции Штатов попали жена и дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

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