Продукция резидентов технополиса «Москва» будет представлена на выставке «Госзаказ-2022»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На всероссийском форуме «Госзаказ-2022» будет представлена продукция резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом в среду, 6 апреля, сообщил генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев.

— Около 20 ведущих компаний технологического сообщества столицы продемонстрируют более 70 образцов продукции этих отраслей на стенде правительства Москвы в рамках всероссийского форума «Госзаказ-2022», — рассказал он.

По его словам, технические решения и компетенции этих предприятий на данном этапе могут оказать максимальную помощь в решении задач, связанных с импортозамещением.

В числе участников выставки — компании «Элвис», «Бутис», концерн «Гудвин», компании «Анкад», «Амедарт», «Р-Фарм», «Онкотаргет», «Инкоро», «Имбиан Лаб», «Ортомода», «Медплант» и «Хирана плюс». Часть резидентов продемонстрирует решения для микроэлектроники и информационно-коммуникационной сферы, а другие — обширную линейку фармацевтических препаратов.

Мероприятие состоится в период с 6 по 8 апреля в Москве в инновационном центре «Сколково», сообщает сайт технополиса.

Во вторник, 5 апреля, стало известно, что Москва станет участником в форуме-выставке «Госзаказ», который пройдет с 6 по 8 апреля в инновационном центре «Сколково». На выставке будет представлен объединенный стенд правительства Москвы.