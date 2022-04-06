Церемония вручения золотых знаков ВДНХ за вклад в развитие выставки прошла в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице состоялась церемония вручения золотых знаков ВДНХ за вклад в развитие выставки. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

— На главной выставке страны состоялась торжественная церемония вручения золотого знака ВДНХ. Награда вручается представителям разных отраслей науки, производства, искусства, культуры за вклад в развитие выставки, — говорится в сообщении.

Обладателями награды стали заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы Юлия Логинова, летчик-космонавт, президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федор Юрчихин, директор Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Владимир Упелниек и другие.

Золотой знак ВДНХ был учрежден в 2021 году, его вручают за вклад в развитие выставки, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что 14 апреля в Доме музеев на ВДНХ пройдет открытие выставки «Давай играть как раньше», которая будет посвящена игрушкам советской эпохи.

Посетители события смогут увидеть педальный транспорт, машинки, кукол, плюшевых мишек, кубики, пирамидки, обручи, мячи, конструкторы и головоломки.