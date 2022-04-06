Выставка советских игрушек откроется на ВДНХ 14 апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Доме музеев на ВДНХ 14 апреля откроется выставка «Давай играть как раньше», которая будет посвящена игрушкам советских времен. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Союза частных музеев и коллекционеров.

— Эта выставка предлагает всем взрослым вспомнить о том, что они тоже когда-то были детьми, рассказать детям и внукам о своем детстве и показать им, что было в игрушечном арсенале их пап и мам, бабушек и дедушек, — говорится в сообщении.

Так, посетители смогут увидеть педальный транспорт, машинки, куклы, плюшевые мишки, кубики, пирамидки, обручи, мячи, конструкторы и головоломки.

Фото: Пресс-служб Союза частных музеев и коллекционеров

Все желающие смогут поиграть в настольные игры и соорудить из деталей металлических конструкторов мебель, транспортные средства или любимых героев мультфильмов.

Мероприятие начнется в 17:00, сообщает сайт Союза музеев.

В среду, 6 апреля, стало известно, что выставка «Фанерон. Город мечты» с 12 апреля будет работать на постоянной основе на ВДНХ. Уточняется, что данный проект стартовал в новогодние праздники в формате большого фестиваля, базирующегося на комиксах, музыке и интерактивных развлечениях.

Помимо этого, 9 апреля на территории ВДНХ пройдет ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант». Мероприятие состоится в 14:00.