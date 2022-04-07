Фестиваль «Цветочный джем» занял первое место в номинации «Лучший городской праздник»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», являющийся проектом правительства Москвы, занял лидирующую позицию в номинации «Лучший городской праздник» в рамках национальной премии событийной индустрии «Событие года». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— В 2021 году специально для «Цветочного джема» на площадках в центре города были построены 12 дизайнерских садов, площадь которых варьировалась от 30 до 5500 квадратных метров. Эти сады были разработаны специалистами мирового уровня, а локациями, где это было реализовано, стали знаковые площадки, любимые москвичами и гостями города, — рассказали в пресс-службе.

Все сады «Цветочного джема» традиционно общедоступны, открыты круглосуточно, а посетить их мог любой желающий абсолютно бесплатно.

В дни фестиваля «Цветочный джем» в 2021 году одной из особенных столичных локаций стал Тверской бульвар. Там можно было побывать сразу в четырех оригинальных садах.

В начале года московский фестиваль «Цветочный джем» занял первое место в конкурсе «Лучшие места и события» по версии российского информационно-развлекательного портала KudaGo.