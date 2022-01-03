«Цветочный джем» признали лучшим фестивалем года

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московский фестиваль «Цветочный джем» занял первое место в конкурсе «Лучшие места и события» по версии российского информационно-развлекательного портала KUDAGO. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Фестиваль «Цветочный джем» и проекты, которые украшают Москву в рамках его проведения, традиционно получают высокие оценки профессионалов и пользуются большой популярностью у москвичей и туристов, — отметил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он добавил, что «Цветочный джем» является не только одним из самых ярких московских фестивалей, но и примером того, как работы ведущих ландшафтных архитекторов мира помогают изменить городские пространства и создать неповторимые уголки живой природы, которые позволяют преобразить жизнь столицы.

В рамках «Цветочного джема» в 2021 году на центральных площадках Москвы построили 12 дизайнерских садов площадью от 30 до 5,5 тысячи квадратных метров. Каждый из этих уникальных проектов был разработан оргкомитетом фестиваля.

Локациями стали знаковые площадки в центре Москвы, а высадку курировали победители «Цветочного джема» прошлых лет, члены жюри и экспертного совета.

В начале декабря «Цветочный джем» удостоился награды XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Фестиваль одержал победу в номинации «Событие года».

«Цветочный джем» стал первым мероприятием из цикла «Московские сезоны», которое прошло в столице после частичного снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.