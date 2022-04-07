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Куба назвала цели Запада при использовании фейка о событиях в Буче

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
В мире
Куба назвала цели Запада при использовании фейка о событиях в Буче
Фото: РИА Новости

Фейковые новости западных СМИ о событиях в украинском городе Буча призваны затянуть конфликт с Россией и стать обоснованием для принятия новых санкций. Об этом сообщил центральный печатный орган Коммунистической партии Кубы газета Granma.

По мнению издания, подобные сообщения лишают доверия публикующих их СМИ и журналистов.

— Но они также дают почву западным лидерам в их стремлении дискредитировать Россию и оправдать затягивание конфликта, — говорится в сообщении.

По мнению Granma, как только изображения с событиями в Буче попали в эфир, они дезинформировали планету. Крупные западные СМИ присоединились ко лжи против России. Лидеры западных стран сфабриковали свою «правду» для формирования питательной среды для новых санкций.

Издание отметило, что западные страны сделали все, чтобы опровержения со стороны России не были услышаны, передает «Известия».

5 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация в Буче является провокацией и направлена на дискредитацию России. Он добавил, что Россия не может быть готова только к одному — к подлости.

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