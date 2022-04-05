«Никаких фактов, только ложь»: Володин назвал ситуацию в Буче постановкой

Фото: Пресс-служба Госдумы

Ситуация в Буче является провокацией, направленной на дискредитацию России. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, единственное, к чему не может быть готова Россия, — это к подлости.

Володин отметил, что из-за фотографий, опубликованных в иностранных СМИ, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали ввести новые санкции в отношении России. Кроме того, в Бучу сразу же направился украинский лидер Владимир Зеленский.

Спикер Думы обратил внимание на то, что глава Украины выразил готовность продолжать переговоры с РФ, несмотря на сложившуюся ситуацию.

— Вдумайтесь, если действительно была такая ситуация в Буче, как ее описывают, это точно отразилось бы на его решении. Иными словами, в диалоге с Россией у Зеленского этой темы в повестке нет. Потому что знает правду, — написал Володин в своем Telegram.

Он подытожил, что случившееся является постановкой, режиссерами которой оказались Вашингтон и Брюссель.

— Странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены. Никаких фактов. Только ложь, — добавил спикер Госдумы.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимание на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.

После этого Россия несколько раз пыталась инициировать по этому поводу проведение Совета Безопасности ООН, но ни одна попытка не увенчалась успехом. О провале последней 4 апреля сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал отказ Лондона провести СБ ООН беспрецедентным и невообразимым.