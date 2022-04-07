«Ему американские внуки важнее, чем народ»: Лоза ответил Макаревичу на высказывание о россиянах

Фото: Youtube / Юрий Лоза

Музыкант Юрий Лоза ответил на нелестное высказывание о россиянах своего коллеги Андрея Макаревича.

— У Макаревича — свое мнение, у меня — свое. У нас же демократическая страна. Макаревич не хочет потерять связь с внуками. Каждый живет своей собственной жизнью. Очень некрасиво он сказал, но считает, что имеет на это право. Ему американские внуки важнее, чем народ, который ему дает возможность зарабатывать. Только и всего, — сказал Лоза, передает Teleprogramma.pro.

По его словам, американцы обвиняют россиян во всех смертных грехах, а Макаревич подыгрывает им и считает, что все россияне — варвары. Он призывал россиян не становиться похожими на него и повторил слова президента РФ Владимира Путина: «Кто так обзывается, тот сам так называется».

7 апреля музыкант Андрей Макаревич поддержал певицу Аллу Пугачеву, ее мужа и юмориста Максима Галкина, актрису Чулпан Хаматову и остальных звезд, которые уехали за рубеж. Певец оправдал тех, кто покинул Россию и устроился за границей. Он не просто встал на защиту коллег, но и резко отозвался в адрес критикующих их.