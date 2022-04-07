Наталья Сергунина пригласила москвичей поучаствовать в конкурсе «Городская творческая мастерская»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице объявили об открытии приема заявок на конкурс «Городская творческая мастерская». Об этом в четверг, 7 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Работы принимаются до 12 июня. Экспертное жюри оценит их и выберет победителей. Объявление результатов и церемония награждения намечены на июль, — отметила она.

Заммэра уточнила, что все желающие смогут пройти подготовку к конкурсу в московских библиотеках и культурных центрах. Там будут открыты творческие мастерские, вплоть до окончания заявочной кампании на подготовленных объектах будут проходить бесплатные занятия.

Фото: Пресс-служба Департамента культуры Москвы

Помимо этого, специалисты записали видеоуроки по музыке, вокалу, рисованию, хореографии.

Примечательно, что в этом году впервые приглашаются не только семейные команды, но и индивидуальные участники, а также группы единомышленников.

Список учреждений, где пройдут бесплатные занятия, опубликован на сайте конкурса. Там же можно найти видеоуроки.

Также заммэра рассказала, что 1 апреля открылся прием заявок на соискание учрежденной правительством Москвы премии имени Корнея Чуковского для прозаиков, поэтов и переводчиков детской литературы. В этом году дата старта заявочной кампании приурочена к 140-летию со дня рождения писателя.