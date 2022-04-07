Наталья Сергунина пригласила москвичей поучаствовать в конкурсе «Городская творческая мастерская»
В столице объявили об открытии приема заявок на конкурс «Городская творческая мастерская». Об этом в четверг, 7 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
— Работы принимаются до 12 июня. Экспертное жюри оценит их и выберет победителей. Объявление результатов и церемония награждения намечены на июль, — отметила она.
Заммэра уточнила, что все желающие смогут пройти подготовку к конкурсу в московских библиотеках и культурных центрах. Там будут открыты творческие мастерские, вплоть до окончания заявочной кампании на подготовленных объектах будут проходить бесплатные занятия.
Помимо этого, специалисты записали видеоуроки по музыке, вокалу, рисованию, хореографии.
Примечательно, что в этом году впервые приглашаются не только семейные команды, но и индивидуальные участники, а также группы единомышленников.
Список учреждений, где пройдут бесплатные занятия, опубликован на сайте конкурса. Там же можно найти видеоуроки.
Также заммэра рассказала, что 1 апреля открылся прием заявок на соискание учрежденной правительством Москвы премии имени Корнея Чуковского для прозаиков, поэтов и переводчиков детской литературы. В этом году дата старта заявочной кампании приурочена к 140-летию со дня рождения писателя.