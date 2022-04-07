«Рок-звезда не может быть хорошим мужем»: Моргенштерн намекнул на разлад с женой

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Российский рэп-исполнитель Моргенштерн в новом треке намекнул на разлад в отношениях со своей женой Диларой Зинатуллиной.

Еще не прошло и года со скандальной свадьбы Моргенштерна и Дилары, как артист стал оставлять в песнях намеки на серьезный разлад в отношениях с супругой. В своем новом треке музыкант рассказывает о трудностях жизни с рок-звездой, отмечая, что не нужен своей возлюбленной.

— Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин. Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем, — цитирует строчки песни Моргенштерна Telegram-канал «Рифмы и панчи».

Супруги слухи о разладе пока не комментируют.

Рэпер Алишер Моргенштерн потратил на свадьбу со своей возлюбленной Диларой порядка двадцати миллионов рублей. Торжество было стилизовано под лихие 90-е.

Жених надел платье невесты, а она в свою очередь облачилась во фрак. В качестве «кареты молодых» — старый потрепанный лимузин. На столе красовалась селедка. Традиционный выкуп невесты также присутствовал в день свадьбы. Все это было призвано подчеркнуть оригинальную творческую натуру жениха и, как обычно, максимально обескуражить публику.